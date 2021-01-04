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Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту

04 января 2021 14:27
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Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту-1

Лайнер был отправлен на запасной аэродром в Гомель. С задержкой в белорусскую столицу прибудут также рейсы из Запорожья, Стамбула и Берлина. При этом посадка на вылет в ряд международных пунктов проходит без проблем.

Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту-4

Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными (читайте здесь).

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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