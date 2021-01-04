Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту

Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер был отправлен на запасной аэродром в Гомель. С задержкой в белорусскую столицу прибудут также рейсы из Запорожья, Стамбула и Берлина. При этом посадка на вылет в ряд международных пунктов проходит без проблем.
Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными (читайте здесь).