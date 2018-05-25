Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие

Новости Беларуси. В Жодино начали готовиться к юбилею. 3 июля город отпразднует 55-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коммунальщики времени даром не теряют: ежедневно они успевают высаживать на улицах до 2 тысяч цветов. Всего же в 2018 году город будут украшать 100 тысяч саженцев. Каждое предприятие создаст к празднику свою необычную клумбу. Помогли в красивом деле и жодинцы: подарили на юбилей 18 тысяч роз.

Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:

В парке будет создан искусственный водоем с экологической зоной отдыха. Создана будет площадка игровая с волейбольной площадкой с тренажерами, с тренажерами для людей с ограниченными возможностями. Также будет сделан скейт-парк.

Приведут в порядок и дворовые территории. Здесь уже начался капитальный ремонт: коммунальщики восстанавливают фасады. На домах рисуют граффити. Также в городе проводят конкурс на самую креативную скамейку.