Современные тренажёры и музыкальный зал. Как обновили детский сад № 242?

Попробовать себя в роли актера, узнать новые профессии в компьютерном классе и многое-многое другое теперь доступно для воспитанников «Золотого ключика» – детского сада № 242. Недавно там провели капитальный ремонт: изменилось все как внутри, так и снаружи.

Ольга Дедович, заведующая ГУО «Детский сад № 242 г. Минска»:

Детский сад отремонтировали полностью внутренне и внешне: фасад утеплили, покрасили, заменили все оконные блоки, водопровод, канализацию, электрику, новый оборудованный пищеблок, новый медкабинет. Группы светлые, просторные, наполненные. Развивающая среда разнообразная.

После такого глобального обновления у ребят появилась возможность попробовать себя и в других сферах. Например, спортивной. Малыши разминают ножки на ортопедических дорожках, проходят квесты, лазают через препятствия, у них даже есть свой детский тренажерный комплекс.

Ольга Музычина, воспитатель дошкольного образования детского сада № 242 г. Минска:

В нашем обновленном зале очень много современных тренажеров, обновленный спортивный инвентарь. Много возможностей для физического развития, двигательной активности ребят. Кроме спортивных квестов для ребят в садике есть и творческие пространства. В актовом зале малыши могут попробовать себя в роли актеров: свои первые постановки старшие воспитанники уже представили «публике».

Виктория Огоновская, педагог дошкольного образования, воспитатель ГУО «Детский сад № 242 г. Минска»:

Обновленное дошкольное учреждение предоставило огромный музыкальный зал. Ребята занимаются, учатся актерскому мастерству. Ставим сказки. Приходят малыши и смотрят, а ребята с удовольствием играют их. Получается замечательный детский театр, где они могут развиваться. И с куклами играть, и костюмы одевать. В детском саду № 242 есть свой компьютерный класс. Здесь дети в интерактивной форме знакомятся с разными профессиями. Кроме классов с разными направлениями, в садике заметно обновились и сами группы: для детей есть костюмы и принадлежности докторов, поваров, гонщиков, визажистов. В общем, все, и даже больше, чем можно себе представить. Стоит отметить, что времяпрепровождение малышей находится под надежной охраной.

Юрий Карасев, охранник ГУО «Детский сад № 242 г. Минска»:

Система видеонаблюдения охватывает всю территорию сада, а также центральный и транспортный вход. Охранники всех родителей знают в лицо, несмотря на то, что садик планирует более 130 человек. Мы знакомимся со всеми родителями.