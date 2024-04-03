Современные стартеры и генераторы для техники производят в Борисове – узнали о новом инвестпроекте на БАТЭ

В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2024 году в нее вошли 47 инвестпроектов стоимостью около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Наиболее привлекательны сельскохозяйственная, металлургическая и деревообрабатывающая отрасли. Что появится в каждом районе и на что делают ставку инвесторы? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Объемы производства выросли более чем на 70%. Зампред Борисовского райисполкома о развитии экономики региона – подробности.

Создание производства нового поколения автомобильных компонентов – название инвестиционного проекта в БАТЭ. Простым языком – производство современных стартеров и генераторов для моделей легковой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. Кстати, которые по качеству не уступают мировым аналогам.

Когда освоили, все было на уровне отвертки. На заводе в Борисове рассказали о модернизации производства – читайте здесь.

Дмитрий Мицкевич, заместитель главного инженера Борисовского завода автотракторного электрооборудования: Новые конструкции, которые включили в себя симбиоз таких решений, как консольного исполнения, что позволяет стартерам работать в герметичном исполнении и следы износа от сцепления не мешают работе. То есть изделия характеризуются большей надежностью и долговечностью. Аналогично касается и генератора. Сейчас автомобили более энергоемкие, применяются дополнительные источники нагрева стекол, сидений, поэтому требуется генератор повышенной мощности.

Новое поколение стартеров в холодный период времени или при разряженной батареи помогут осуществлять запуск двигателя без дополнительной нагрузки. Прорыв в производственной сфере.

Дмитрий Мицкевич:

Для того чтобы наша конструкция была надежной и долговечной, реализован ряд конструктивных изменений. Это более точные размеры, более жесткий допуск. А для того чтобы технологический процесс был постоянный и воспроизводимый, необходимо новое оборудование.

Выпуск новой продукции требует не только технических разработок, но и новейшего оборудования. В рамках инновационного проекта предприятие приобрело свыше 40 единиц техники, в планах еще 12.