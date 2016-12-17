Современное оборудование, удобная навигация и впечатляющий выбор продукции: Евроопт премиум класса открыли в Минске

Новости Беларуси. Полюбившийся магазин с приставкой супер. 17 декабря в Минске первых покупателей принял новый гипермаркет Евроопт.

Он стал 450 объектом торговой сети, и главная особенность юбилейного гипермаркета – это премиальные товары и обслуживание.

Новый ассортимент и дизайн, выкладка товаров и оформление витрин – аналогов такого магазина нет на всей территории Беларуси

Гипермаркет такого уровня в Беларуси появился впервые. 5 тысяч торговых площадей – и больше 15 тысяч наименований товаров. Главная идея нового магазина «Евроопт супер» все от продуктов обслуживания или даже оформление витрин – класса премиум.

Современное оборудование, 22 кассы и удобная навигация сразу на трех языках.

А вывеска магазина «Мы размаўляем з вамі на адной мове» – не просто маркетинговый ход. Все сотрудники, а здесь создано больше 30 рабочих мест, специально проходили обучение. И теперь свободно могут общаться с покупателями сразу на русском, белорусском и английском языках. Так что с легкостью назовут цену туристам.

В «Евроопт супер», и это вновь для всей белорусской торговли, прямо в зале расположен фудкорт – по сути ресторан самообслуживания, где можно перекусить во время шоппинга.

К слову, собственная продукция Евроопта уже давно стала фирменным знаком. В новом гипермаркете – появились и новые виды выпечки и кулинарии. Да и выбор в традиционно богатой фруктовой зоне стал еще разнообразнее. И хоть сам гипермаркет – премиальный, цены – остались привычными і достойными для покупателей Евроопта.

Филипп Артеменко, генеральный директор сети магазинов «Евроопт»:

Это современный объект на самом деле премиального уровня, в котором представлено все, и весь опыт аккумулирован компании и опыт передовых рителлеров, который мы преенимаем, добавляя свои знания, свои навыки.

Новый гипермаркет стал 450 торговым обектом сети.

Только за 2016 год в нашей стране открылось 24 магазина компании.

Сеть мультиформатная, а значит во всех уголках страны появляются как маленькие шаговой доступности, так и крупные гипер и супермаркеты. Однако приоритетом Евроопт по-прежнему считает развитие в глубинке.

Но юбилейный магазин в самом центре Минска.

В пермиальном гипермаркете с первого дня работает программа лояльности Е плюс, проводится популярная акция Красная цена.

Также Евроопт дарит возможность выйграть денежные призы для автомобилей или же стать новоселом.

Уже 31 декабря в народной игре магазина «Удача в придачу» будет разыграна трехкомнатная квартира в Минске. И стать ее обладателем может каждый покупатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.