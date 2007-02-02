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Количество камер видеонаблюдения на дорогах столицы увеличится

02 февраля 2007 14:45
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На столичных улицах в нынешнем году вдвое увеличится количество камер видеонаблюдения. В настоящее время их 56. 20 на выездах из города, остальные - в центре, на проспектах Независимости, Победителей, площадях Октябрьской и Якуба Колоса и в районе Комаровского рынка. Новые видеокамеры установят и возле церкви Всех Скорбящих Радость, а также в районе улицы Мельникайте. Вся зафиксированная видеоинформация архивируется и хранится не менее двух недель.
# общество

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