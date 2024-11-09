Совмин присоединился к республиканскому марафону по восстановлению леса после летней стихии

Внушительная делегация, возглавляемая Романом Головченко, начала свой рабочий день в Быховском районе. Делянку Приборского лесничества выбрали неслучайно. Именно здесь удар стихии летом оказался наиболее разрушительным. А потому помощь в восстановлении этих земель очень нужна и важна. За дело взялись дружно, с душой, а главное, технологиями.

Так, на площади более 2 гектаров появились свыше 12 тысяч сеянцев сосен и берез. Как отметил премьер-министр, эта акция наглядно показала неравнодушие белорусов и их заботу о родной земле: участие в ней приняли более 70 тысяч человек. Всего за месяц!