Совмин присоединился к республиканскому марафону по восстановлению леса после летней стихии

«Дай лесу новае жыццё!» К республиканскому марафону, запущенному главой государства, сегодня присоединился Совет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Дай лесу новае жыццё!» К республиканскому марафону, запущенному главой государства, сегодня присоединился Совет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внушительная делегация, возглавляемая Романом Головченко, начала свой рабочий день в Быховском районе. Делянку Приборского лесничества выбрали неслучайно. Именно здесь удар стихии летом оказался наиболее разрушительным. А потому помощь в восстановлении этих земель очень нужна и важна. За дело взялись дружно, с душой, а главное, технологиями.
Так, на площади более 2 гектаров появились свыше 12 тысяч сеянцев сосен и берез. Как отметил премьер-министр, эта акция наглядно показала неравнодушие белорусов и их заботу о родной земле: участие в ней приняли более 70 тысяч человек. Всего за месяц!
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Более 70 тысяч людей приняли участие в этой акции. Результаты тоже неплохие. Порядка 5 000 гектар лесных насаждений восстановлено. Высажено более 34 миллионов саженцев. Но на этом история с восстановлением лесов, конечно же, не заканчивается.
Будут начаты посадки уже в следующем году, весной будет активный сезон. Думаю, что эта акция будет продлена, скорее всего, и на весну. И уже осенью следующего года мы закончим восстановление поврежденных лесных массивов.
Сегодня «зеленый» марафон завершается. За этот месяц к инициативе подключились работники лесхозов, волонтеры, члены общественных объединений, государственный сектор, министерства, ведомства, высшие должностные лица и, конечно, простые белорусы. И хотя задача стояла непростая, а объем работ казался неподъемным, белорусы справились и даже перевыполнили план, в очередной раз доказав, что вместе мы можем все.