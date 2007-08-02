"Советская Белоруссия" празднует юбилей - 80 лет

Президент Беларуси посетил редакцию газеты "Советская Белоруссия" и вручил газете Почетное государственное знамя Республики Беларусь.

Этой награды издание удостоено за особые достижения в социально-культурном развитии, объективное и всестороннее освещение вопросов внутренней и внешней политики страны.

Общаясь с коллективом редакции газеты "Советская Белоруссия", Александр Лукашенко отметил важную роль СМИ в поддержании стабильности в обществе. "Без журналистов мы не смогли бы эффективно управлять страной", - подчеркнул глава государства.

Сегодня, во время посещения редакции газеты "Советская Белоруссия", Президент Беларуси дал поручение премьер-министру страны Сергею Сидорскому погасить долги за газ в течение ближайших дней за счет резерва. Президент убежден, что ситуация с поставками газа в нашу страну не угрожает безопасности страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для "Советской Белоруссии" главное - оставаться политически влиятельной газетой, изданием, рассчитанным, прежде всего, на серьезную аудиторию. В свою очередь главный редактор газеты Павел Якубович заверил, что газета будет и в дальнейшем бороться за то, чтобы оставаться флагманом на информационном поле Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил коллектив газеты с 80-летним юбилеем издания, тепло пообщался с журналистами и издательскими работниками, ответил на их вопросы, а также ознакомился с перспективными планами развития газеты.

За эти годы она завоевала не только любовь читателей, но и признание. Раритетные экземпляры 1945 года в редакции "Советской Белоруссии" хранят, как зеницу ока. Подобные можно найти разве что в Национальной библиотеке. Пожелтевшие страницы формата А2, жирный кегль и длинные заголовки - уже история.



По материалу в каждый номер плюс ежедневный тест на оперативность. Об экстремальной романтике работы Александр Тумар может рассказывать часами. В газете журналист недавно. Однако, слово "новичок" в редакции строго запрещено. Независимо от возраста здесь все профессионалы.



Сегодня разовый тираж "Советской Белоруссии" более 500 тысяч экземпляров. Из них 100 тысяч ежедневно продается в киосках Белсоюзпечати. На прилавке этого свежая газета "несвежей" стать не успевает. По словам продавца, расходятся все экземпляры.

Уже три года подряд по результатам конкурса "Золотая литера" "Советская Белоруссия" признается лучшей общественно-политической газетой страны.



Лучшим работникам издания объявлена благодарность главы государства. Но самой высокой оценкой своей работы журналисты считают любовь читателей.

