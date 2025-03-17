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Сотрудники МВД проводят мониторинги сельхозорганизаций в преддверии посевной

17 марта 2025 14:16
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В период весенних полевых работ особый акцент на безопасности труда в сфере АПК. В преддверии посевной правоохранители проводят мониторинг сельхозорганизаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МВД проводят мониторинги сельхозорганизаций в преддверии посевной-2

Основное внимание – проверке готовности и исправности сельхозтехники. На контроле – сохранность запасных частей, удобрений, средств защиты растений, семян. Немаловажным является и соблюдение трудовой дисциплины самих сотрудников. Во время рейдов проверяют физическое состояние работников. Так, в Столбцовском районе в ходе мониторинга чрезвычайных правонарушений не зафиксировано.

Сотрудники МВД проводят мониторинги сельхозорганизаций в преддверии посевной-4

Александр Волович, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Столбцовского РОВД:
Сотрудниками подразделений охраны правопорядка и профилактики проводятся мероприятия по изучению условий хранения товарно-материальных ценностей, технической укрепленности машинно-тракторных парков, молочно-товарных ферм, складских помещений, в том числе на предмет наличия необходимого освещения, сторожевой охраны, видеонаблюдения, 

Пока в сельхозорганизациях ведется подкормка. По зерновым эти работы выполнены более чем на 60 %, по рапсу – на 40. Скоро уже приступят к севу яровых культур. Эти работы в Минской области планируют завершить до 1 апреля.

# МВД Беларуси # Посевная кампания

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