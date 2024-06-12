Сотрудники «Минсктранса» посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. Сотрудники предприятия «Минсктранс» посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экскурсия для многих стала исполнением давней мечты. Сегодня она запечатлена в фотографиях и памяти тех, кто зачастую видит главное здание страны, лишь проезжая мимо по улицам столицы.

210 автобусных, 64 троллейбусных, 8 трамвайных маршрутов – те, кого пригласили во Дворец Независимости, четко знают все направления работающего в городе наземного пассажирского транспорта. Их услугами ежедневно пользуются более миллиона человек. Сегодня в работе небольшая пауза. «Проездным билетом» в пункт назначения – Дворец Независимости – стали десятилетия ответственного труда на предприятии «Минсктранс» и активная общественная деятельность.

Виктор Адамов, автослесарь филиала «Автобусный парк № 7» Минсктранса: Мы зашли туда, где вершится судьба нашей страны. Это чувство очень сильное.

Елена Калинина, водитель троллейбуса филиала «Транспортный парк № 2» Минсктранса: Проезжая мимо, ты любуешься снаружи, но, когда ты попадаешь внутрь, впечатления неописуемые. Здесь настолько все красиво. И самое главное, что это все создано нашими согражданами, руками белорусского народа.

Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5» Минсктранса:

Рад, что сегодня пришли вместе со мной работники различных профессий. И водители, и автослесари, и руководители. Вместе мы можем добиться всего.

Восторженные взгляды, оживленные разговоры – экскурсанты во время пребывания во Дворце Независимости не скрывали эмоций. Побывать под сводами здания, где решаются важные государственные вопросы, воочию оценить величие и великолепие залов, проникнуться особой атмосферой – возможность, которая дорогого стоит.