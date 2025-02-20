Сотрудники Министерства связи и информатизации посетили Дворец Независимости

Объект, который символизирует незыблемость белорусской государственности и суверенитета 20 февраля вновь принял гостей. С экскурсией во Дворце Независимости побывали работники и ветераны Министерства связи и информатизации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2025 года ведомство отметило 70 лет со дня образования. Посещение главной резиденции страны – подарок коллективу к юбилейной дате. Экскурсия началась в зале торжественных церемоний. Это самое масштабное и вместительное помещение Дворца – 80 метров в длину и 18 в высоту. Каждый элемент здесь уникален. Люстры, мебель, картины – все это дело рук наших мастеров. В этих стенах белорусы получают заслуженные награды. Здесь же проходило важнейшее событие в политической жизни страны – инаугурация Президента Беларуси.

Александр Плещенко:

Просто гордость берет. Великолепие зала, люстры. Просто смотришь и наслаждаешься этим.

Елена Крецул, ведущий инженер Министерства связи и информатизации Беларуси:

Поэтому вот эту всю работу, весь труд, нужно обязательно увидеть. Потому что это доказательство того, насколько талантливые люди живут в Беларуси, насколько прекрасные художники, инженеры, какие здоровские архитекторы. Много фотографий сегодня было сделано и в «Зеленом» зале, что вошел в мировую историю. Гостям рассказали в деталях, как в режиме нон-стоп проходили переговоры «нормандской четверки».

Сергей Фоменко, консультант Министерства связи и информатизации Беларуси:

Очень интересно было увидеть воочию то, что видел по телевизору. То, о чем слышал, то, о чем читал.