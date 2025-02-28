ГАИ проводит комплекс специальных мероприятий по снижению риска ДТП с участием пешеходов

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудниками столичной Госавтоинспекции осуществляется контроль за соблюдениями водителями правил дорожного движения, касающихся проезда пешеходных переходов и предоставления преимуществ пешеходам. В вечернее время инспекторы ГАИ совместно с представителями иных служб милиции общественной безопасности несут службу вблизи аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и пешеходных переходов, на которых высока вероятность ДТП с участием пешеходов.

Сегодня по всей стране Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под названием «От совести не скрыться!». Мероприятия направлены на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП. Большинство подобных инцидентов связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток.