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Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы

07 марта 2024 17:29
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В преддверии Международного женского дня подарить праздничное настроение прекрасным автоледи решили и сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы-1

Совместно с активистами БРСМ стражи дорог вышли на одну из самых оживленных транспортных артерий города. Чтобы по-настоящему удивить девушек-водителей действовали по стандартной схеме: остановка авто и проверка документов. А уже после женщин ждал сюрприз – госавтоинспекторы вручали дамам букеты тюльпанов. Все это сопровождалось поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы-4

Очень неожиданно, спасибо! Так приятно! Пусть каждый день так останавливают! Здорово, очень поднимает настроение.

Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы-7

Очень крутой лайфхак придумали ребята: словить водителя на страх того, что я что-то нарушила, а тут вау – цветочки. Очень приятно, класс.

Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы-10

Александра Кумакова, второй секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»:
Мы хотим сегодня напомнить о таком замечательном празднике, который будет 8 марта, чтобы уже с этого дня женщины себя чувствовали важными, нужными, что про них помнит молодежь нашего Ленинского района.

Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы-13

Поздравлять девушек-водителей с Международным женским днем уже стало доброй традицией. Вместе с тем сотрудники ГАИ напоминают автолюбителям о соблюдении правил дорожного движения.

# 8 Марта # общество # Денис Ливанович

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