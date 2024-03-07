Сотрудники ГАИ в Минске останавливали женщин-водителей, чтобы подарить цветы

В преддверии Международного женского дня подарить праздничное настроение прекрасным автоледи решили и сотрудники ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совместно с активистами БРСМ стражи дорог вышли на одну из самых оживленных транспортных артерий города. Чтобы по-настоящему удивить девушек-водителей действовали по стандартной схеме: остановка авто и проверка документов. А уже после женщин ждал сюрприз – госавтоинспекторы вручали дамам букеты тюльпанов. Все это сопровождалось поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Очень неожиданно, спасибо! Так приятно! Пусть каждый день так останавливают! Здорово, очень поднимает настроение.

Очень крутой лайфхак придумали ребята: словить водителя на страх того, что я что-то нарушила, а тут вау – цветочки. Очень приятно, класс.

Александра Кумакова, второй секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»:

Мы хотим сегодня напомнить о таком замечательном празднике, который будет 8 марта, чтобы уже с этого дня женщины себя чувствовали важными, нужными, что про них помнит молодежь нашего Ленинского района.