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Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками

29 декабря 2018 13:56
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Новости Беларуси. Поздравления с Новым годом, а также сладкие угощения 29 декабря получили маленькие пациенты отделения травматологии 6-й больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гости к ним приехали сотрудники ГАИ и волонтеры.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-1

Ведущими этого необычного новогоднего утренника стали персонажи, без которых невозможно представить праздник – Дед Мороз и Снегурочка. Для ребят была разыграна обучающая театральная постановка. Дети изучали правила дорожного движения. Также они приняли участие в познавательных играх. В честь этого события в больнице на несколько часов изменили график.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-4

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-6

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-8

Однако не всем ребятам удалось увидеть представление. К таким пациентам сказочные персонажи сами пришли в палату и вручили новогодние подарки – сладости и мягкие игрушки ручной работы.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-11

Кристина Гребень:
Дед Мороз и Снегурочка сказочные, они просто герои! Потому что они приходят в больницу, чтобы помочь кому-то.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-14

Анастасия Артемьева:
У нас небольшая травма. Я надеюсь, что всё восстановится. Особенно трогает душу, когда здесь находятся детки с более серьезными травмами. Праздник, подарок – конечно, им приятно. Это сказка какая-то.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-17

Оксана Мехедко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За 11 месяцев текущего года в городе Минске произошло 56 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Хотелось бы обратиться к родителям с призывом, просьбой – более ответственно относиться к времяпрепровождению своих детей.

В эти дни всё больше неравнодушных белорусов стремятся присоединиться к благотворительным акциям. 6-ю больницу сотрудники ГАИ посещают ежегодно, ведь, как правило, большинство юных пациентов – участники ДТП.

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-20

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-22

Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками-24

# Новый год # общество # Оксана Мехедко # Фотофакт

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