Новости Беларуси. Повлиять на развитие инфраструктуры для велосипедистов. Сотни минчан приняли участие в необычном квесте, главный приз в котором – новые велопарковки. Основным условием было не проехать быстрее всех, а следовать по маршруту и отметиться на большем количестве точек.

Маршрут рассчитан на пять часов, ведь скорость здесь не главное. Принципиально отметиться в каждой из 10 точек, обозначенных на карте. Каждый участник, осиливший квест, приносит в общую копилку 10 баллов, а каждые 500 баллов приносят по одной велопарковке.

Без логистики никак: Юрий внимательно изучает карту. Велосипед для него – любимое средство передвижение, правда, скорее выходного дня. По будням железный конь «паркуется» дома, ведь в городе с этим возникают проблемы.

Юрий Харитончик:

Развивать эту структуру надо обязательно. Это был бы точно основной способ передвижения. Соответственно, чтобы было поддержано велопарковками, чтобы можно было без боязни оставлять велосипед на любое количество времени.

Минск стал четвертым городом, в котором у велосипедистов появилась возможность «заработать» себе парковки. Аналогичные квесты прошли в Бресте, Гомеле и Могилеве. Каждый областной центр выиграл по 10 стоянок. Их установит компания «Velcom» – организатор проекта.

Впрочем, это только первый шаг по развитию велоинфраструктуры. В ближайших планах – запуск специального мобильного приложения для велосипедистов

Юлия Дай­не­ко, на­чаль­ник уп­равле­ния мар­ке­тин­га ком­па­нии «Vel­com»:

Мы стараемся работать со своей аудиторией именно в тех местах, с той активностью, которая ей близка. К теме смартфонов, теме мобильности, как нам показалось, достаточно хорошо подходит тема активного образа жизни, в частности велосипед.

Новые парковки начнут появляться уже с середины августа. Места для них участники выбирают сами путем голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники квеста:

Нужно размещать возле колледжей каких-нибудь, учебных заведений, возле магазинов, гипермаркетов.

У кинотеатров. Чтобы пойти спокойно в кино, подъехать, не бояться два часа за свой велосипед.

Возле магазинов, возле кафешек.

Я бы хотел, чтобы они были возле университета. Чтобы не на автобусе ездить, а на велосипеде приехать и поставить аккуратно.