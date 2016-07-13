Сотни километров стрижек и знакомств: по Беларуси колесит бесплатная парикмахерская

Новости Беларуси. Вокруг Беларуси за 21 день. Команда парикмахеров в передвижном салоне красоты поставила цель за три недели бесплатно постричь две тысячи белорусов. Позади Витебщина и Могилёвщина, сейчас на очереди Гомель.

Такое необычное лето себе и своим друзьям придумал столичный житель. Всё началось с покупки автобуса, затем два месяца ушло на превращение его в парикмахерскую.

А теперь это целое шоу на колесах, о котором друзья даже снимают кино.

Андрей Протопопов, автор проекта «Парикмахерская на колесах»: Очень круто когда ты стрижёшь людей, нет факта материального. С тобой прощаются и понимают, что ты им подарил эту услугу.

Елена Арещенко, посетитель парикмахерской:

Это так же потрясающе, как я и ожидала. Зашла, увидела улыбающихся, довольных, явно талантливых людей.

Гомель – это лишь середина их большого пути. Впереди Туров, Пинск, Брест, Гродно и Лида. Это еще сотни километров, множество стильных стрижек и приятных знакомств.

К слову, после обкатки проекта по Беларуси парикмахеры не исключают и большого европейского турне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.