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SOS-деревню Марьина Горка в рамках республиканской акции «Наши дети» посетил председатель Совета Республики Анатолий Рубинов

20 декабря 2014 18:56
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Новости Беларуси. Праздник каждому ребенку: новогодний сюрприз в рамках республиканской акции «Наши дети» 20 декабря ждал детскую SOS-деревню Марьина Горка, на попечении которой находятся 75 детей-сирот. Навестить воспитанников приехал председатель Совета Республики Анатолий Рубинов. К приезду гостей дети и воспитатели подготовили театрализованное шоу. Юные таланты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. После представления все ребята получили сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Настолько они счастливы, насколько им представляется возможным раскрыть свои способности, таланты, включиться активно в жизнь. Это важно, это вызывает самые теплые чувства.

Татьяна Мядел:
Большое ощущение праздника. Очень приятно, что приехали гости поздравить нас.

Сергей Занкевич:
Рад, счастлив, что нас не забывают, помнят о нас.

# общество # Благотворительная акция # Анатолий Рубинов

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