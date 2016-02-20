Соревнования по зимнему плаванию собрали 20 февраля в Минске около 100 участников со всей Беларуси

Новости Беларуси. Соревнования по зимнему плаванию собрали 20 февраля в Минске около сотни участников со всей Беларуси. За первые места на пьедестале любители острых ощущений, среди которых как моржи со стажем, так и новички, будут бороться два дня. В программе субботних заплывов – преодоление дистанций 25 и 50 метров.

Самые смелые уже проверили свои силы. Медицинская помощь первопроходцам не понадобилась, а вот полевая баня и сауна, которые развернулись прямо на берегу Комсомольского озера, пришлись очень кстати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.