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Соревнования по зимнему плаванию собрали 20 февраля в Минске около 100 участников со всей Беларуси

20 февраля 2016 10:26
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Новости Беларуси. Соревнования по зимнему плаванию собрали 20 февраля в Минске около сотни участников со всей Беларуси. За первые места на пьедестале любители острых ощущений, среди которых как моржи со стажем, так и новички, будут бороться два дня. В программе субботних заплывов – преодоление дистанций 25 и 50 метров.

Самые смелые уже проверили свои силы. Медицинская помощь первопроходцам не понадобилась, а вот полевая баня и сауна, которые развернулись прямо на берегу Комсомольского озера, пришлись очень кстати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Плавание

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