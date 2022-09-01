«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников

Новости Беларуси. Глава государства в прямом эфире проводит открытый урок для старшеклассников и студентов. «Историческая память – дорога в будущее!» – так обозначена его тема. Ну а прежде чем стать слушателями и участниками этого события, те, кто сегодня становится ближе к своим мечтам, которые помогут осуществить знания, пришли на торжественные линейки в честь Дня знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как она была организована в 50-й столичной гимназии, узнаем у нашего корреспондента Александры Качан.

Александра Качан, корреспондент:

Вот такая праздничная атмосфера царит сегодня в каждом учреждении образования страны. Абсолютно подготовленными сегодня более 2 000 школ встречают своих учеников. Особо волнителен этот день для тех, кто впервые присутствует на линейке, я, конечно, про первоклассников. Сегодня нарядные, в школьной форме и с собранными портфелями они знакомятся со своими будущими одноклассниками и первой учительницей.

– Было очень волнительно, мы готовились долго. Мы посещали группу подготовки к школе в учебном году.

– Конечно, готовили и психологически ребенка, потому что он очень переживал, хоть и хотел, но очень переживал.

– Два ребенка в одну школу – это удобно. Подготовка проходила спокойно, мама отвечала за все, папа отвечал за организацию.

– Сегодня волнительный момент?

– Да, сегодня волнительный момент. Волнуются не столько дети, сколько родители, потому что начинается учеба для всех нас. А школу эту выбрали, потому что ребенок увлекается математикой. И это лучшая школа с математическим уклоном. Поэтому другого выбора нам не хотелось.

Александра Качан:

Кто-то встречает День знаний впервые, а кто-то в этот день выходит на финишную прямую. Я про 11-классников. Для них наступает очень нелегкий период, ведь впереди выпускные экзамены, которые в нынешнем году, кстати, пройдут в обновленном формате.

Андрей Метельский, ученик 11 класса гимназии № 50 Минска:

Я бы сначала хотел пожелать всем удачи и поздравить всех с Днем знаний: учеников и учителей. Первоклассникам я бы хотел пожелать быть активными, такими светлыми, веселыми, яркими. Просто смотрю на них, и душа радуется. А своим ровесникам я бы хотел пожелать удачи на экзаменах, они будут проходить в новом формате, так что мы все волнуемся, готовимся. И все, что я могу сейчас сказать, это учитесь, старайтесь. И всем удачи.

Александра Качан:

Стоит добавить, что новации этого учебного года затронут не только выпускные экзамены. В силу вступает новый Кодекс об образовании. Кроме того, каждая школа приготовила подарки для своих учеников.

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:

Сегодня мы открываем новый инженерный класс для наших ребят. Мы открываем новый профиль в нашем учреждении – это математика, информатика. Поэтому, конечно, мы ждем ребят с нетерпением. И я думаю, что будут учиться наши дети с большим увлечением.