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«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников

01 сентября 2022 08:58
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Новости Беларуси. Глава государства в прямом эфире проводит открытый урок для старшеклассников и студентов. «Историческая память – дорога в будущее!» – так обозначена его тема. Ну а прежде чем стать слушателями и участниками этого события, те, кто сегодня становится ближе к своим мечтам, которые помогут осуществить знания, пришли на торжественные линейки в честь Дня знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как она была организована в 50-й столичной гимназии, узнаем у нашего корреспондента Александры Качан.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-1

Александра Качан, корреспондент:
Вот такая праздничная атмосфера царит сегодня в каждом учреждении образования страны. Абсолютно подготовленными сегодня более 2 000 школ встречают своих учеников. Особо волнителен этот день для тех, кто впервые присутствует на линейке, я, конечно, про первоклассников. Сегодня нарядные, в школьной форме и с собранными портфелями они знакомятся со своими будущими одноклассниками и первой учительницей.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-4

– Было очень волнительно, мы готовились долго. Мы посещали группу подготовки к школе в учебном году.
– Конечно, готовили и психологически ребенка, потому что он очень переживал, хоть и хотел, но очень переживал.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-7

– Два ребенка в одну школу – это удобно. Подготовка проходила спокойно, мама отвечала за все, папа отвечал за организацию.
– Сегодня волнительный момент?
– Да, сегодня волнительный момент. Волнуются не столько дети, сколько родители, потому что начинается учеба для всех нас. А школу эту выбрали, потому что ребенок увлекается математикой. И это лучшая школа с математическим уклоном. Поэтому другого выбора нам не хотелось.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-10

Александра Качан:
Кто-то встречает День знаний впервые, а кто-то в этот день выходит на финишную прямую. Я про 11-классников. Для них наступает очень нелегкий период, ведь впереди выпускные экзамены, которые в нынешнем году, кстати, пройдут в обновленном формате.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-13

Андрей Метельский, ученик 11 класса гимназии № 50 Минска:
Я бы сначала хотел пожелать всем удачи и поздравить всех с Днем знаний: учеников и учителей. Первоклассникам я бы хотел пожелать быть активными, такими светлыми, веселыми, яркими. Просто смотрю на них, и душа радуется. А своим ровесникам я бы хотел пожелать удачи на экзаменах, они будут проходить в новом формате, так что мы все волнуемся, готовимся. И все, что я могу сейчас сказать, это учитесь, старайтесь. И всем удачи.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-16

Александра Качан:
Стоит добавить, что новации этого учебного года затронут не только выпускные экзамены. В силу вступает новый Кодекс об образовании. Кроме того, каждая школа приготовила подарки для своих учеников.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-19

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:
Сегодня мы открываем новый инженерный класс для наших ребят. Мы открываем новый профиль в нашем учреждении – это математика, информатика. Поэтому, конечно, мы ждем ребят с нетерпением. И я думаю, что будут учиться наши дети с большим увлечением.

«Волнуются не столько дети, сколько родители». 1 сентября поговорили с семьями первоклассников-22

Александра Качан:
Новый учебный год в Беларуси сегодня встречают более миллиона школьников. Из них более 100 тысяч – это первоклассники. Остается сказать всем: ни пуха ни пера, легкого учебного года. И давайте встречать первый звонок.

# Школы в Беларуси # общество # Александра Качан # Андрей Метельский # Лола Пахомова # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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