Лукашенко: мы сделали всё, чтобы для малышей и их родителей 1 сентября стало самым запоминающимся и счастливым

Новости Беларуси. Начало нового учебного года. Особый день сегодня в Беларуси. Судите сами: за парты сядут 1 миллион 85 тысяч школьников, оживут вузы и средние специальные учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 1 сентября особый праздник. К нему готовились в каждой семье, что уже говорить о педагогах и наставниках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым. Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, желаю пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки. В этот праздничный день искренне благодарю учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям. Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси.