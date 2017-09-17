«Солдат будущего уже есть»: депутат Сергей Бобриков – о военном учении «Запад-2017» и том, кто идет в белорусскую армию

Новости Беларуси. О белорусском военном учении и ажиотаже западных СМИ вокруг него, а также – кто идет в белорусскую армию программа «Неделя» поговорила с Сергеем Бобриковым, который несколько лет возглавлял Военную академию, а сейчас – депутат.

Есть такая фраза: «Хочешь мира – готовься к войне». Сегодня она актуальна?

Сергей Бобриков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Всегда судят об обороноспособности государства по вооруженным силам. Так что порох надо держать сухим.

У нас проходят сейчас учения «Запад-2017». Они оказались очень ажиотажны для некоторых наших соседей, да и в принципе для западного мира. Почему так произошло, на ваш взгляд?

Сергей Бобриков:

Это искусственный ажиотаж. Этого ажиотажа не было, когда эти учения проводили планово несколько лет назад. Кто-то хочет внимание к себе привлечь, кто-то хочет какую-то помощь экономическую от этого получить, а кто-то хочет освежить политическое лицо. Этот интерес явно искусственный.

Чему учит армия?

Сергей Бобриков:

На примере Военной академии, на трех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. Начнем с тактического. Поступает молодой человек в академию. Первое – это самостоятельность, чувство локтя, это честность, правдивость, умение самостоятельно работать. Этому учит тактический уровень. На командно-штабном факультете стоят задачи другие. Учимся не что делать, а как думать. А на стратегическом уровне стоят задачи государственного военного управления.

Что самое трудное в боевых учениях?

Сергей Бобриков:

В боевых учениях наоборот легко, потому что учение – это венец подготовки штабов и войск. Вся плановая работа кропотливая и тщательная. И когда все до мелочей продумано, когда все складывается в один механизм, штаб работает, задача ставится, войска выполняют эти задачи – это очень важно, это очень полезно для войск. Недаром говорят: «Поле – академия солдата». Именно на этих учениях проявляется способность войск выполнять задачи по предназначению.

Солдат будущего – это человек, который разбирается в электронных штучках, это нестандартно мыслящий?

Сергей Бобриков:

Солдат будущего уже есть. Про молодежь все говорят: «Она стала какая-то плохая». Она не плохая, а другая. Просто мы немножко не понимаем ее. Мы не понимаем, что сами когда-то были молодыми. Солдат будущего уже есть, это солдат, который служит в наших ВС. У нас хорошие ребята. Многие у нас ругают молодежь. А когда попадают они в экстремальную ситуацию, в том числе в армии, на наших ребят можно надеяться. Мы знаем, что это хорошая смена идет. Мы в нашу молодежь верим. Мы знаем, что это хорошие ребята и девчонки. Это настоящие защитники нашей страны.

Существуют рейтинги вооруженных сил. Беларусь на каких позициях в них, на ваш взгляд, находится?

Сергей Бобриков:

Самый важный рейтинг в белорусской армии – то, что мы много лет живем в мире. А равнять армии, кто сильнее, кто мощнее… Наша армия компактная, мобильная, соответствует тем рискам, вызовам и угрозам, которые существует вокруг нашего государства. Наша армия позволяет нам жить в мире и соответствует экономическим возможностям нашей страны.