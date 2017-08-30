Сокращенное время перерывов, система оплата питания и тематические уроки: школы Минска готовы принять учеников
Новости Беларуси. Накануне Дня знаний. В 2017 году в столичные школы придут более 190 тысяч детей – на 7 тысяч больше, чем в прошлом. 1 сентября откроются 840 первых классов, где будут учится 22 тысячи малышей. В большинстве учреждений образования Минска в этом году уроки будут начинать с 9 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Но двери школ будут открыты с восьми часов. До начала занятий с детьми будут работать дежурные педагоги. Школьников и их родителей ждут и другие нововведения, касающиеся школьного расписания и питания.
Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Принято решение о том, что будет сокращено суммарное количество минут между перерывами. Учащиеся первой смены почувствуют это. Это будет на 10 минут сокращение. Перерыв между первой и второй сменами будет составлять 15 минут. Чуть-чуть меньше, чем был в прошлом году.
Ольга Баран, специалист по связям с общественностью ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»:
Комбинат школьного питания позволит оплату производить безналичным расчетом, оплату через систему расчета ЕРИП можно производить в 23 банках Республики Беларусь, через интернет-банкинг, инфокиоски, банкоматы, платежно-справочные терминалы, мобильный банк. И один подключенный платежный агент – это РУП «Белпочта».
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Около 20 тематических уроков пройдет на знаковых объектах столицы. Тематика уроков определялась с учетом 950-летия нашей столицы, 500-летнего юбилея книгопечатания.
До 8 сентября в школах будет проходить неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ примут участие в торжественных линейках. Вблизи школ и детских садов усилят патрулирование.