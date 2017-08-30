Сокращенное время перерывов, система оплата питания и тематические уроки: школы Минска готовы принять учеников

Новости Беларуси. Накануне Дня знаний. В 2017 году в столичные школы придут более 190 тысяч детей – на 7 тысяч больше, чем в прошлом. 1 сентября откроются 840 первых классов, где будут учится 22 тысячи малышей. В большинстве учреждений образования Минска в этом году уроки будут начинать с 9 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Но двери школ будут открыты с восьми часов. До начала занятий с детьми будут работать дежурные педагоги. Школьников и их родителей ждут и другие нововведения, касающиеся школьного расписания и питания.