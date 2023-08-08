Софья Филистович: с 1 сентября 400 учреждений образования начнут пилотный проект по организации питания

Новости Беларуси. Не за горами День знаний. 1 сентября по всей стране откроются 2 865 учреждений общего среднего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подготовка – работа постоянная, целенаправленный и системный процесс. В Минской области в 2023 году в первый класс планируют принять 18 тысяч детей.

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Идет работа по зачислению учащихся, по приему учащихся в первые, десятые классы. Формируются десятые классы профильные, в зависимости от желания учащихся, возможностей учреждения образования. Сегодня плотно работают руководители учреждений образования с шефскими организациями, спонсорами по проведению ремонтных работ и закупке необходимого оборудования.

В настоящий момент также проводится работа в учреждениях образования по переходу на пилотный проект по организации питания. С 1 сентября планируется 400 учреждений образования (это порядка 80 %) перейти на условия реализации пилотного проекта, который реализовывался в 2022/2023 учебном году, по организации питания в учреждениях общего среднего образования.