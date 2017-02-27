Соцсети, которые «убивают»: чем они могут быть опасны для детей?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –преподаватель кафедры психологии образования института психологии Белорусского государственного педагогического университета – Нина Козырева.

Дети и социальные сети. Поначалу мы воспринимали это просто как приятное общение с друзьями, близкими, которых мы не можем из-за большого расстояния видеть и общаться, но сейчас, к сожалению, социальные сети приносят и какие-то неприятности. Ребёнок без своего жизненного опыта может встретиться там с нехорошим человеком или попасть в какую-то деструктивную группу, которые провоцируют детей на суицид.

Вы встречались с такими ситуациями, переживаниями родителей?

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования института психологии Белорусского государственного педагогического университета:

Если ребёнок долго находится в социальных сетях, нужно обратить внимание на то, сколько времени он посвящает социальным сетям. Можно обращать внимание на то, какую одежду он носит. Сочетание чёрных тонов с красным – это тревожный «звоночек». Стоит обратить внимание на то, с кем ребёнок общается. Есть ли у него в реальной жизни вообще друзья, с которыми он может поговорить, встретиться, что-то обсудить не только тогда, когда он находится в этих социальных сетях.

Кто находится в «зоне риска»?

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования института психологии Белорусского государственного педагогического университета:

В «зоне риска» находятся дети, испытывающие одиночество. Страдающие от школьной «травли», когда «травят» сверстники. Дети, которые только что переехали на новое место жительства, или приехали в новую школу. Им нужно адаптироваться. Также дети, которые могут употреблять какие-то спиртные напитки, – они тоже находятся в «группе риска».

К сожалению, возраст помолодел, это могут быть и дети 8-10 лет. У детей не сформирована концепция смерти. Они не понимают, что это окончательно, это навсегда. Они думают, что они временно уснут, как в игре, сохранятся на какое-то время, но, к сожалению, дети недооценивают цель и средство, и какие-то игры могут привести к летальным исходам.

Как правильно построить общение с ребёнком?

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования института психологии Белорусского государственного педагогического университета:

Самое главное – формирование доверительных отношений с детьми. Это любовь к детям. Желательно не просто это говорить, но и тактильные контакты должны быть. Совместное времяпрепровождение. Когда налажено доверительное отношение, ребёнок не пойдёт куда-то что-то рассказывать о своих переживаниях, он, в первую очередь, обратится к родителям.

Не только неблагополучные семьи, но и в благополучных семьях, где, наоборот, гиперопека, или авторитарность есть, или сверхтребования к ребёнку, сравнивание своего ребёнка с другими детьми в негативную сторону по отношению к своему ребёнку. Это всё очень сильно давит на самооценку.

Подростковый возраст – очень ранимый возраст. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными при общении с детьми.

Для чего, на Ваш взгляд, создаются подобные группы?

Как правильно построить общение с ребёнком?

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования института психологии Белорусского государственного педагогического университета:

Если так рассуждать, то это люди, которые хотят самоутвердиться, почувствовать свою власть. Это могут быть такие же дети, но чуть старше. Это могут быть те же подростки, которые испытывают тоже чувство одиночества и ищут себе поддержку. Это люди, которые хотят как-то управлять другими людьми. Почувствовать эту власть и самоутвердиться на других.