А1 раздаёт бесплатный интернет и доступ к видеосервису

Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оставайся онлайн! Компания А1 предоставила пользователям бесплатный доступ к интернету и видеосервису VOKA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях пандемии коронавируса провайдер решил помочь абонентам оставаться на связи с близкими и быть в курсе последних новостей. Об этом в своем видеообращении рассказал генеральный директор А1 Гельмут Дуз.
Уже с 26 марта абоненты большинства тарифных планов получили бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA. Предложение действует до 31 августа.