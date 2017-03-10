Социальная сфера: на что именно в 2017 пойдет каждый 10 рубль бюджета

Новости Беларуси. Во время совещания 10 марта Президент вновь вернулся к теме декрета № 3. До 1 октября будут уточнены списки реальных иждивенцев. Их социальные платежи будут направлены исключительно на поддержку детей. Такое требование 9 марта озвучил глава государства, обращаясь к чиновникам. К слову, социальная сфера – приоритетна в Беларуси.

Только в 2017 году на эти цели направлено 1820 миллионов рублей (это практически каждый 10 бюджетный рубль).

Причем самые затратные сферы – здравоохранение и образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гневко, житель городского поселка Бешенковичи:

Как говорится, театр начинается с вешалки, а посещение стоматологии начинается с кожаного дивана. Как-то более спокойно начинаешь себя чувствовать перед походом в сам кабинет.

Александр смеется: поводов для улыбки у жителей Бешенковичей стало больше. За квалифицированной помощью дантиста теперь не нужно ехать в областной центр. Комфорт и оснащение в стоматологическом отделении после капремонта – как в самых современных клиниках.

Александр Гневко:

Очень хорошие условия в связи с переездом в новое отделение. Я думаю, что озвучу мнение всех пациентов: очень комфортно.

Собственной стоматологией при местной больнице 7-тысячный поселок мог похвастать еще с начала 90-х. Специалисты были, а вот оборудование устарело. Сложных пациентов приходилось отправлять в Витебск.

Теперь в распоряжении врачей новейшее оборудование, появилась даже стоматологическая операционная.

Ольга Евсеенко, заведующая стоматологическим отделением Бешенковичской центральной районной больницы:

На реконструкцию нашего стоматологического отделения было выделено порядка 300 тысяч рублей. Еще около 200 тысяч будет выделено и будет в апреле закуплено новое стоматологическое оборудование. Наши пациенты могут получить полный спектр стоматологических услуг в комфортных условиях.

На реконструкцию и строительство новых медицинских объектов за 2016 год в Беларуси ушло более 230 миллионов рублей.

Десятки миллионов – на закупку уникального диагностического оборудования. Еще одна приоритетная статья расходов – забота о детях. Так, строительство одного садика обходится в среднем в 5 миллионов рублей. За 2016 год в стране построили 12. Среди них и этот в Каменной Горке. Светлана не нарадуется: раньше возить дочку в сад приходилось за несколько станций метро.

Светлана Шарая:

Здесь воспитатели хорошие, бассейн есть, кружков очень много. То есть все отлично.

Бассейн, тренажерный зал, классы для занятий музыкой и спортом, логопед и психолог. В общем, все для развития ребенка и даже специальная площадка для изучения правил дорожного движения.

Ольга Давыдок, заведующая детским садом №285:

Услуги, развивающие, эстетической направленности, развитие физической культуры, – это все на бесплатной основе.

Расходы на образование, кстати, составляют 5% ВВП страны.

Самая большая и новая школа в Гомеле настоящий культурный и спортивный центр для всего микрорайона. В бассейн и спортзал приходят даже взрослые жители новостроек. 38 профилей, чтобы раскрыть таланты детей, есть даже хоккейные спецклассы. Уникальная особенность – интегрированное обучение.

Безбарьерная среда позволяет посещать занятия и деткам с ограниченными возможностями.

Ольга Ранько, жительница Гомеля:

Школа очень современная, предусмотрены все пандусы. Детям легко подниматься и спускаться, а для моего ребенка это очень важно.

Игорь Савицкий, директор СШ №72 Гомеля:

Это не просто образовательное учреждение, это социокультурный центр района. Здесь проводятся мероприятия районного, областного, республиканского и даже международного уровня. Школа – это центр нашего микрорайона, который позволяет всем учащимся найти себе дело по душе.

Владислав Третьяков, учащийся СШ №72 Гомеля:

Тут самое инновационное образование, самое современное оборудование во всем Гомеле. Есть очень интересные кружки, секции. Самая большая школа.