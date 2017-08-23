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Снимок делается в течение 5 минут: в поликлиники Могилевской области закупили 7 новых рентген-установок

23 августа 2017 13:58
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Новости Беларуси. Максимальное качество при минимальном облучении. В поликлиники Могилевской области поступили новые рентген-установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь аппаратов за счет средств республиканского бюджета.

Оборудование не из дешевых: стоимость одной из установок, например, 135 тысяч рублей. Пропускная способность таких аппаратов больше, а лучевая нагрузка на пациента меньше. Здесь используются цифровые технологии, и снимки получаются высокого качества. Это позволяет врачам быстрее ставить точный диагноз.

Снимок делается в течение 5 минут: в поликлиники Могилевской области закупили 7 новых рентген-установок-1

Игорь Ратнер, пациент:
Очередей нет, что уже хорошо. Снимок делается в течение 5 минут. Плюс сразу можно забрать на флешку или на диск.

Снимок делается в течение 5 минут: в поликлиники Могилевской области закупили 7 новых рентген-установок-4

Ирина Ляхович, главный врач могилевской поликлиники № 5:
По сравнению с аналогичными аппаратами предыдущих лет отмечается низкая лучевая нагрузка на пациента. Улучшается доступность медицинской помощи. Пациент обращается в регистратуру, из регистратуры напрямую направляют его на обследование (каждый врач-терапевт может направить на обследование).

Очередей у нас в принципе нет, потому что аппарат работает с 08:00 до 20:00.

Чтобы работать на новом оборудовании медперсонал прошел обучение. Технология не требует проявки снимков, как это было ранее. Изображение выводится на монитор компьютера и на цифровом носителе передается лечащему врачу. В непростых случаях рентген-снимок можно переслать профильным специалистам для консультации.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Фотофакт # Игорь Ратнер # Ирина Ляхович

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