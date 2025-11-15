Драматический театр белорусской армии привёз награду с международного фестиваля в Саранске – поговорили с худруком

Наши лауреаты! О победах и ярких событиях сезона сегодня говорим с нашими гостями. Представляем. Артем Пинчук, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Драматический театр белорусской армии», и артистка драмы Юлия Бочкарева-Ясинская. Александра Каштанова, ведущая СТВ: Сначала примите поздравления. Мы знаем, что буквально на днях вы вернулись из Саранска, где проходил 19-й Международный фестиваль театров. Расскажите подробнее об этом мероприятии. Какую награду вы с собой привезли?

Артем Пинчук, художественный руководитель Драматического театра белорусской армии:

Мы привезли лауреатство. Собственно, там были награды разные, награждали в разных номинациях. Но что мы хотим сказать? На наш взгляд, на мой лично, если есть идеальное понимание фестиваля, это был он. Потому что мы ехали целый день, день обратно, но мы успели там и отдохнуть, и познакомиться, завести связи новые, знакомства, нас успели похвалить, договорились уже о новых фестивалях, поэтому, мне кажется, все сложилось идеально, и хотелось бы, конечно, побольше ездить, открывать для себя какие-то страны и горизонты. Все сложилось идеально, мы получили награду, нам это очень приятно.

Александра Каштанова:

А что за постановка была? Расскажите.

Артем Пинчук:

Постановка была «Чтобы завтра было». Это моя новая постановка, первая здесь, в театре. Мы делали ее к 80-летию Великой Победы и решили свозить ее в этот город прекрасный на фестиваль. Тематика фестиваля была – Победа, война. Но наша постановка отличается очень сильно. Она о нас, молодых, дерзких, современных, как мы сейчас это время проживаем, как мы его помним и, самое главное, с каким настроением идем в будущее.