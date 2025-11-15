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В Афинах +19, в Москве около 0 – погода в Европе

15 ноября 2025 16:20
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Свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные дожди и температуру воздуха до +13. В Вене +11, без существенных осадков. В Риме без осадков и +21. В Мадриде столбики термометров покажут +13, дожди. 

В Софии без осадков и +15. В турецкой столице до +12. В Афинах +19 и малооблачно. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге без существенных осадков и 0 градусов. В Вильнюсе +1 и переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +5 с кратковременным дождем. +5 в Киеве. В столице России прогнозируется 0 градусов и без осадков. 

# Погода

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