Сначала нужно создать благоприятную обстановку. Как приучить ребёнка делать уроки самостоятельно?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Из пункта А в пункт В. После школы неизменно наступает время домашнего задания. Как решить задачу со звездочкой и стоит ли помогать родителям? Разберемся с экспертами.

С математикой помогает папа, а с русским и белорусским – мама.

У меня очень много кружков, я стараюсь все делать в продленке, дома проверяю и все.

Делаю домашнее задание, потом у меня его проверяет мама.

– Как ответить на поставленный вопрос задачи?

– Надо сложить все это расстояние. От миллениалов до поколения Альфа. Светлана Михайловна на школьном посту уже 37 лет. Знает, залог успеха – качественное усвоение информации. Правило первое – найти подходящий режим для уроков. Кому-то удобнее вычитать сразу после занятий, кому-то нужен отдых. Все зависит от ресурсов ребенка. Нужно выбрать комфортный промежуток и сделать его регулярным.

Светлана Бояренко, учитель начальных классов гимназии № 16 г. Минска:

Что должны сделать родители в первую очередь? Это приучать детей своевременно выполнять домашнее задание. Что требуется от мамы? Это создать благоприятную такую обстановку. Надо погладить по головке, спинке, сказать какие-то добрые слова для того, чтобы он успокоился. Александра Магирани, психолог:

Используйте таймер. Ребенку тяжело сконцентрироваться и работать по таймеру 20-25 минут, это будет давать возможность и расслабляться, отдыхать, переключаться, но и сконцентрироваться, по чуть-чуть увеличивайте это время.

Забудьте про ругань и пар из ушей. Это не даст никакого результата. Только спокойствие и доверительный контакт. Зашли в тупик – поставьте на паузу или прогуляйтесь. Что мешает превратить работу над ошибками в игру? Визуал имеет значение. Красивое рабочее место, яркие тетради, особенно желтые и зеленые, поднимут настрой и включат в рабочий режим. Александра Магирани:

У меня недавно как раз был кейс, где обратилась мама ко мне с запросом, как сделать так, чтобы ребенок был более самостоятельным? Когда мы начали разбирать поведение такого родителя. Выяснилось, что мама делает все за ребенка: это и убрать тарелку, и помыть посуду, сделать домашнее задание, собрать портфель и все проконтролировать. Тогда вопрос: а как человек может научиться самостоятельности, если вы сами забираете у него эту возможность? Поэтому важно понимать, что я сама делегирую ребенку. С первого класса давайте ребенку право выбора и приучайте к ответственности. Не хочешь учить стихотворение, можешь прочитать, но завтра будут последствия. Будьте рядом, когда дети делают домашку. Вы можете мыть посуду, готовить. Ребенок понимает, что вы заняты, но в сложной ситуации, поможете объяснить. Или такой подход. Начинайте штудировать параграф вместе, а затем постепенно удаляйтесь, чтобы ваш любимый ученик выполнял упражнения самостоятельно.