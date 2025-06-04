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ВСУ понесли потери, пытаясь снять флаг России в Троицком в ДНР – РИА Новости

04 июня 2025 06:56
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ВСУ понесли потери, пытаясь снять флаг России в Троицком в ДНР – РИА Новости-0

Группой бойцов ВС Украины предпринята неудачная попытка снять флаг РФ в населенном пункте Троицкое на территории ДНР, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ 8 мая информировало о том, что ВС России взяли под контроль указанный поселок.

По словам командира штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергея Талалаева, на следующий день после установки флага РФ в центре населенного пункта на пикапе приехали солдаты ВСУ и попытались снять российский флаг. В результате открытия огня 2 военнослужащих ВС Украины скончались, еще 2 скрылись на автомобиле.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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