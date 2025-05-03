Сменили авто на байки! Громкий старт мотосезона в Беларуси

Это поистине громкий старт. Первый и единственный в нашей стране женский мотоклуб Angirls FMC открыл мотосезон-2025, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общее увлечение объединило девушек со всей страны. Участницы разных возрастов, среди них есть даже многодетные мамы. И все они активные, энергичные, любят дорожную романтику и попутный ветер. Известность о ярких мотоледи уже давно шагнула за пределы нашей страны. Сюжет Юлии Минич.

Яркая колонна ревущих байков, разноцветные косы и эксклюзивные наряды. Изысканно и филигранно. Десятки мотоледи сегодня стали главными звездами автомагистралей. Маршрут – свыше сотни километров – до Радошковичей и обратно. В путь... Главное правило – быть частью колонны и придерживаться одной скорости.

Екатерина Корхова – в клубе новичок. Уже ровно год ее запоминающиеся образы можно увидеть на улицах столицы.

Екатерина Корхова:

Ровно год назад мне дали нашивку. Юлия Минич, корреспондент:

Переводится как новобранец. Екатерина Корхова:

Да. Я по транспорту очень замороченная. У меня есть все категории. Поэтому пройти мимо мотоцикла я точно не могла. Мотоцикл мы везли из Америки. Полностью его перебирали, красили под себя, пластик тоже под себя, колеса тоже обязательно в розовый.

Драйв, но со вкусом ответственности. В клубе у каждой мотоледи своя должность и обязанность, действуют строгие правила. Дарья Сазонова – дорожный капитан. Выстраивает безопасные маршруты с учетом того, что на пути обязательно будут локации, где можно и незабываемое селфи сделать.