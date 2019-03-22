«Служить в армии никому не помешает». 120-я механизированная бригада отмечает 77-ую годовщину со дня образования

Новости Беларуси. Традиции поколения победителей в наше время продолжают бойцы 120-й столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни воинское соединение отмечает 77-ую годовщину со дня образования.

Сергей Бобриков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, каждый мужчина должен служить в армии. Молодым людям надо посмотреть на этот строй, который сегодня стоял, на обветренные мужественные лица, на то, что люди занимаются в поле делом. Люди занимаются тяжелой воинской работой. Служить в армии никому не помешает.

В Великую Отечественную солдаты 120-й дивизии прошли путь от Сталинграда до Берлина. Штурм населенных пунктов, форсирование водных преград – помимо наступательных операций, воины освоили суровую школу оборонительных боев, где личный состав всегда с достоинством выполнял требования Военной присяги.