Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится

Новости Беларуси. Без очередей и долгого ожидания. Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Без очередей и долгого ожидания. Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь, согласно соответствующему постановлению Совета министров,которое вступило в силу с этого дня, услуги оказывают в отдельном помещении райисполкомов. Главные требования к ним: обязательное наличие компьютеров для индивидуального пользования и оборудованный пандусом отдельный вход в здание.
В «Одном окне» можно получить направление на работу, водительское удостоверение или оформить документы на земельный участок. Всего – более 130 административных процедур, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Алексей Свирский, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Дзержинского райисполкома:
Чтобы минимизировать посещения граждан, хождение их по кабинетам, а также юридических лиц, все эти процедуры будут осуществляться непосредственно здесь. Я думаю, это будет значительно эффективней. Если ответ на какой-то вопрос не будет знать специалист, находящийся в службе, будет приглашаться специалист узкой специализации, который даст все пояснения заинтересованному лицу.
Изменения коснутся и непосредственно специалистов службы «Одно окно». Для них разработан единый дресс-код в сине-голубых тонах. Такую же расцветку получит и логотип. К 1 января он заменит красный логотип. По новому графику «Одно окно» работает по будням до 17 часов и раз в неделю до 20 часов, а также два раза в месяц по субботам.