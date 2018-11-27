Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится

Новости Беларуси. Без очередей и долгого ожидания. Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь, согласно соответствующему постановлению Совета министров,которое вступило в силу с этого дня, услуги оказывают в отдельном помещении райисполкомов. Главные требования к ним: обязательное наличие компьютеров для индивидуального пользования и оборудованный пандусом отдельный вход в здание. В «Одном окне» можно получить направление на работу, водительское удостоверение или оформить документы на земельный участок. Всего – более 130 административных процедур, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.