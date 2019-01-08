«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Дарья, г. Гродно:

Недавно в магазине случайно своей сумкой задела бутылки с минеральной водой. Они упали и разбились. Должна ли я за них платить?

Ольга Иващенко, юрист:

Если причинён ущерб имуществу, данный ущерб должен быть возмещен тем лицом, которым он причинён. В данном случае необходимо понимать, как располагался товар на витринах и полках магазина.