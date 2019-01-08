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«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?

08 января 2019 10:13
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Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Дарья, г. Гродно:
Недавно в магазине случайно своей сумкой задела бутылки с минеральной водой. Они упали и разбились. Должна ли я за них платить?

Ольга Иващенко, юрист:
Если причинён ущерб имуществу, данный ущерб должен быть возмещен тем лицом, которым он причинён. В данном случае необходимо понимать, как располагался товар на витринах и полках магазина.

Если товар располагался с нарушением требований, то вины потребителя в том, что упали и разбились бутылки – случайно, не намеренно, не будет, и потребитель не обязан оплачивать этот ущерб. Если это будет намерено, и в магазине нет нарушений по выкладке товара, то покупатель либо потребитель будет обязан возместить данный ущерб.

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

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