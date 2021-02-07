Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича

Новости Беларуси. Польской стороне направлены документы на экстрадицию основателя экстремистского Telegram-канала Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа Протасевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Заведено уголовное дело. Как сообщает ведомство, между Беларусью и Польшей действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который в том числе регламентирует вопрос об экстрадиции. Насколько соседнее государство готово выполнить взятые на себя обязательства, вопрос пока остается открытым. Однако в Следственном комитете подчеркивают: избежать наказания не удастся.