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Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича

07 февраля 2021 11:20
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Новости Беларуси. Польской стороне направлены документы на экстрадицию основателя экстремистского Telegram-канала Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа Протасевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича-1

Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Заведено уголовное дело. Как сообщает ведомство, между Беларусью и Польшей действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который в том числе регламентирует вопрос об экстрадиции. Насколько соседнее государство готово выполнить взятые на себя обязательства, вопрос пока остается открытым. Однако в Следственном комитете подчеркивают: избежать наказания не удастся.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Роман Протасевич # Степан Путило # Фотофакт

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