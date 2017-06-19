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Сквер за Красным костелом назовут именем Эдварда Войниловича

19 июня 2017 20:33
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Новости Беларуси. В Минске появится сквер имени Эдварда Войниловича. Располагаться он будет за Красным костелом, который, кстати, благодаря ему и появился, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Преждевременная смерть детей – Елены и Симеона – побудила видного белорусского общественного деятеля пожертвовать крупную сумму на создание одной из визитных карточек Минска.

Сквер за Красным костелом назовут именем Эдварда Войниловича-1

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня, если взглянуть на эту достопримечательность нашей столицы, мы все убедимся, что нет ни минуты, когда возле этого костела нет туристов, людей, которые хотят прикоснуться к истории нашей страны посетив эту достопримечательность.

Новое имя вскоре обретет один из скверов в Чижовке.

Его назовут в честь героя Великой Отечественной войны танкиста – Зиновия Калабанова.

# общество # Достопримечательности Минска # Фотофакт # Анна Старовойтова

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