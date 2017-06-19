Сквер за Красным костелом назовут именем Эдварда Войниловича

Новости Беларуси. В Минске появится сквер имени Эдварда Войниловича. Располагаться он будет за Красным костелом, который, кстати, благодаря ему и появился, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Преждевременная смерть детей – Елены и Симеона – побудила видного белорусского общественного деятеля пожертвовать крупную сумму на создание одной из визитных карточек Минска.