Сквер за Красным костелом назовут именем Эдварда Войниловича

Новости Беларуси. В Минске появится сквер имени Эдварда Войниловича. Располагаться он будет за Красным костелом, который, кстати, благодаря ему и появился, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Преждевременная смерть детей – Елены и Симеона – побудила видного белорусского общественного деятеля пожертвовать крупную сумму на создание одной из визитных карточек Минска.
Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня, если взглянуть на эту достопримечательность нашей столицы, мы все убедимся, что нет ни минуты, когда возле этого костела нет туристов, людей, которые хотят прикоснуться к истории нашей страны посетив эту достопримечательность.
Новое имя вскоре обретет один из скверов в Чижовке.
Его назовут в честь героя Великой Отечественной войны танкиста – Зиновия Калабанова.