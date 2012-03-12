Массовые манифестации охватили 60 городов Испании

Новости Испании. Недовольство вызвано намерением правительства провести реформу рынка труда, которая значительно упрощает процедуру найма и увольнения, снижает размер выходных пособий и позволяет работодателям изменять зарплату и рабочий график в случае производственной необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент безработица уже охватила четверть трудоспособного населения страны и, по мнению экспертов, эти правительственные меры – это единственный способ оживить экономику и спасти Испанию от банкротства.