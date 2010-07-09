Прямой эфир

Скорый поезд «Славянский базар-2010» доставит вас из Минска в Витебск на полтора часа быстрее!

09 июля 2010 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рейс сегодня отправился скорый поезд «Славянский базар-2010». Специальный состав будет курсировать по маршруту «Минск-Витебск-Минск» на протяжении всего фестиваля.

Главное преимущество фирменного поезда – скорость. Путь из столицы в областной центр он проходит за 3,5 часа - это на полтора часа быстрее обычного. В планах Белорусской железной дороги – сократить время в пути для пассажиров всех межобластных поездов. Обслуживать их будут локомотивы международного класса. А скорость на таких маршрутах увеличат до 200 километров в час.

Андрей Кашко, начальник отдела пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Это принципиально новый подвижной состав, в котором места для сидения имеют улучшенный дизайн и эргономику. Также в поезде предусмотрена система обеспечения климат-контроля.

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
38 килограммов взрывчатки стерли с карты города старую казарму в Уручье
09 июля 2010 16:18

38 килограммов взрывчатки стерли с карты города старую казарму в Уручье

Белорусские рыцари от Минской ратуши отправились в польский Грюнвальд
09 июля 2010 16:03

Белорусские рыцари от Минской ратуши отправились в польский Грюнвальд

09 июля 2010 15:01

Британским учителям разрешили применять физическую силу к разбушевавшимся ученикам