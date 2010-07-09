Скорый поезд «Славянский базар-2010» доставит вас из Минска в Витебск на полтора часа быстрее!

В рейс сегодня отправился скорый поезд «Славянский базар-2010». Специальный состав будет курсировать по маршруту «Минск-Витебск-Минск» на протяжении всего фестиваля.

Главное преимущество фирменного поезда – скорость. Путь из столицы в областной центр он проходит за 3,5 часа - это на полтора часа быстрее обычного. В планах Белорусской железной дороги – сократить время в пути для пассажиров всех межобластных поездов. Обслуживать их будут локомотивы международного класса. А скорость на таких маршрутах увеличат до 200 километров в час.

Андрей Кашко, начальник отдела пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Это принципиально новый подвижной состав, в котором места для сидения имеют улучшенный дизайн и эргономику. Также в поезде предусмотрена система обеспечения климат-контроля.