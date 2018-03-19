Скоро каникулы: в Минске 250 школьных лагерей готовы принять ребят

Новости Беларуси. Почти 250 школьных лагерей готовят в Минске на весенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, они смогут принять почти 11 тысяч ребят. Сумма родительской доплаты за 6-дневное оздоровление будет символической. Предстоящая неделя расписана по минутам, школьников ожидает большая культурно-развлекательная программа: бесплатные киносеансы и спектакли, а также экскурсии на предприятия.



Виталий Пригодич, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы постоянно работаем с нашими учреждениями, в том числе и с промышленными предприятиями. Организовываем экскурсии, это и профориентация с одной стороны, и возможность познакомиться с работой наших учреждений, организаций, трудовых коллективов. Там, где работают их папы и мамы, чтобы они воочию увидели, как это все происходит и организуется.