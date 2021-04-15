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Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее

15 апреля 2021 15:53
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Новости Беларуси. «108 минут. Дорога в космос». В Национальном историческом музее открылся международный выставочный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее-1

Он посвящен 60-летию полета первого человека в космос. На выставке посетители смогут увидеть уникальные артефакты, многие из которых ранее нигде не демонстрировались. Например, скафандр и фотографии из семейного архива Юрия Гагарина или бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее-3

Также будут представлены экспонаты, которыми пользовались белорусские космонавты Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий, – скафандры, элементы космического снаряжения и оборудования, образцы питания.

Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее-5

Сергей Юхневич, специалист музейного сектора аэроклуба ДОСААФ:
Перед нами находится необычная дверь – это реплика входной двери в номер 305 гостиницы «Космонавт» на космодроме Байконур. Именно в 305-м номере жил перед своим полетом Юрий Гагарин, поэтому по сложившейся традиции космонавты перед полетом живут именно в номере 305. По еще одной традиции космонавты перед тем, как отойти на стартовую площадку, оставляют на двери свои автографы, в том числе на двери данного экспоната представлены автографы настоящих космонавтов из России, Беларуси, Франции, Германии, Польши и США.

Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее-7

Наталья Трус, научный сотрудник Национального исторического музея:
В рамках выставочного проекта будут различные мероприятия, которые посвящены непосредственно теме космонавтики: это круглые столы, лекции, различные интерактивы.

Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее-9

Познакомиться с уникальными экспонатами и стать ближе к звездам можно до 31 мая.

# Выставки в Минске # Юрий Гагарин # Валентина Терешкова # Петр Климук # Владимир Ковалёнок # Олег Новицкий

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