Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее

Он посвящен 60-летию полета первого человека в космос. На выставке посетители смогут увидеть уникальные артефакты, многие из которых ранее нигде не демонстрировались. Например, скафандр и фотографии из семейного архива Юрия Гагарина или бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Сергей Юхневич, специалист музейного сектора аэроклуба ДОСААФ:

Перед нами находится необычная дверь – это реплика входной двери в номер 305 гостиницы «Космонавт» на космодроме Байконур. Именно в 305-м номере жил перед своим полетом Юрий Гагарин, поэтому по сложившейся традиции космонавты перед полетом живут именно в номере 305. По еще одной традиции космонавты перед тем, как отойти на стартовую площадку, оставляют на двери свои автографы, в том числе на двери данного экспоната представлены автографы настоящих космонавтов из России, Беларуси, Франции, Германии, Польши и США.