Скафандр Гагарина, журнал Терешковой, дверь с автографами. Открылась космическая выставка в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. «108 минут. Дорога в космос». В Национальном историческом музее открылся международный выставочный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «108 минут. Дорога в космос». В Национальном историческом музее открылся международный выставочный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он посвящен 60-летию полета первого человека в космос. На выставке посетители смогут увидеть уникальные артефакты, многие из которых ранее нигде не демонстрировались. Например, скафандр и фотографии из семейного архива Юрия Гагарина или бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Также будут представлены экспонаты, которыми пользовались белорусские космонавты Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий, – скафандры, элементы космического снаряжения и оборудования, образцы питания.
Сергей Юхневич, специалист музейного сектора аэроклуба ДОСААФ:
Перед нами находится необычная дверь – это реплика входной двери в номер 305 гостиницы «Космонавт» на космодроме Байконур. Именно в 305-м номере жил перед своим полетом Юрий Гагарин, поэтому по сложившейся традиции космонавты перед полетом живут именно в номере 305. По еще одной традиции космонавты перед тем, как отойти на стартовую площадку, оставляют на двери свои автографы, в том числе на двери данного экспоната представлены автографы настоящих космонавтов из России, Беларуси, Франции, Германии, Польши и США.
Наталья Трус, научный сотрудник Национального исторического музея:
В рамках выставочного проекта будут различные мероприятия, которые посвящены непосредственно теме космонавтики: это круглые столы, лекции, различные интерактивы.
Познакомиться с уникальными экспонатами и стать ближе к звездам можно до 31 мая.