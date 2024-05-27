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Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества

27 мая 2024 16:42
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Белорусско-российские отношения вступили в период больших возможностей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак во время встречи с губернатором Алтайского края, которая состоялась после переговоров с белорусским лидером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества-1

Стороны нацелены использовать все резервы для достижения максимальных взаимовыгодных результатов. Несмотря на некоторое замедление в динамике взаимной торговли Беларуси и Алтайского края, потенциал сотрудничества огромен. Одно из перспективных направлений – обращение с твердыми коммунальными отходами. В планах у российского региона строительство пяти комплексов по переработке.

Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества-4

Белорусская сторона готова поставить необходимое оборудование: мини-заводы на колесах, мобильные комплексы, гидравлические прессы. Во время встречи также обсудили и другие сферы сотрудничества.

Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества-7

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прямые связи Беларуси с регионами России всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества и основой его торгово-экономической составляющей. Уверен, что все достигнутые договоренности в рамках вашего визита будут реализованы во благо процветания экономик Беларуси и Алтайского края, укрепления благополучия наших народов.

Алтайский край также заинтересован в поставке пассажирского транспорта белорусского производства. Надо сказать, что в 2023 году Барнаул получил 10 трамваев из Беларуси.

# Беларусь-Россия # общество # Анатолий Сивак

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