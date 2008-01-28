Ситуация на белорусско-польской границе остается сложной

Экономический ущерб Беларуси от забастовки польских таможенников оценивается в десятки миллионов долларов.

Это доходы от транзита, убытки торговли и грузополучателей, неполученная прибыль объектов сервиса. В очередях на польской границе находятся около трех тысяч автомобилей. Сутки простоя одного грузовика обходятся фирме-перевозчику в 300 долларов. По данным Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков, только в Брестской и Гродненской областях ущерб несут более 500 субъектов хозяйствования, которые занимаются грузоперевозками.



Водители грузовиков заблокировали автотрассу в направлении польского погранперехода "Корощин". Они требуют у властей в срочном порядке разрешить проблему, связанную с забастовкой польских таможенников. Перед погранпереходом - около 1,5 тысячи грузовиков, а время ожидания пересечения границы составляет 80 часов.

Очередь с нашей стороны утром составляла 8 километров, с польской 60. Кроме того, на белорусско-польской границе скопилось более 370 железнодорожных вагонов. Это составы с промышленными грузами - в основном с торфом, древесиной и углем.

Государственный таможенный комитет Беларуси считает неприемлемой ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы ГТК Владимир Пехтерев. Забастовка затруднила перемещение товаров между Евросоюзом, Беларусью и Россией и наносит значительный экономический ущерб странам.

Кроме того, ущемляются права граждан на свободное перемещение. В официальном заявлении говорится, что для скорейшего разрешения ситуации белорусские таможенники готовы работать в усиленном режиме.



Сегодня по инициативе Беларуси состоится встреча представителей погранведомств двух стран. На ней рассмотрят механизм первоочередного оформления на выезд из Польши граждан Беларуси и России, следующих "в бестоварном пассажирском режиме".



Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится сегодня с бастующими таможенниками. Глава правительства намерен провести переговоры с руководителями таможенных служб трех приграничных воеводств, а также встречи с местными воеводами.



Между тем, Польша собирается предложить России альтернативный проект строительства газопровода. Как пишет польская газета "Дзенник" премьер Туск во время предстоящего визита в Москву выступит с инициативой строительства газопровода через Польшу и балтийские государства.



Остается удивляться, почему же Польша не уважает европейские законы в области транзита, и почему европейский союз, так радеющий за цивилизованные отношения, не принимает никаких мер для урегулирования ситуации на польской границе, которая сегодня является воротами Евросоюза.



Еще больше поражает отношение Европейских чиновников, которые считают сложившуюся ситуацию внутренним делом Польши. В частности об этом сегодня заявила Интерфаксу посол Франции в Беларуси Мирей Мюссо.