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Белорусы в 2008 году возместят треть затрат на услуги ЖКХ

28 января 2008 12:21
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В 2006 году этот показатель составил 40,6 %. Уровень компенсации затрат по отдельным видам жилищно-коммунальных услуг неодинаков. Планируется, что самый высокий будет при оплате вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов, холодного водоснабжения и техобслуживания жилых домов. Согласно концепции развития жилищно-коммунального хозяйства страны к 2015 году планируется выйти на стопроцентный уровень оплаты населением услуг ЖКХ, когда будет обеспечен соответствующий рост благосостояния белорусов.
# общество

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