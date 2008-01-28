Белорусы в 2008 году возместят треть затрат на услуги ЖКХ

В 2006 году этот показатель составил 40,6 %. Уровень компенсации затрат по отдельным видам жилищно-коммунальных услуг неодинаков. Планируется, что самый высокий будет при оплате вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов, холодного водоснабжения и техобслуживания жилых домов. Согласно концепции развития жилищно-коммунального хозяйства страны к 2015 году планируется выйти на стопроцентный уровень оплаты населением услуг ЖКХ, когда будет обеспечен соответствующий рост благосостояния белорусов.