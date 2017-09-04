Сирийская девочка, прооперированная в Беларуси, выписана из РНПЦ детской онкологии

4 сентября с помощью дипломатов она вылетела к себе на родину.

Напоминаем, девочка из Сирии в составе группы по приглашению Президента прилетела в Беларусь для оздоровления. Патология была выявлена случайно во время осмотра детей. 10 дней назад ей сделали операцию. Все это время ребенок находился под постоянным медицинским наблюдением.