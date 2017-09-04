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Сирийская девочка, прооперированная в Беларуси, выписана из РНПЦ детской онкологии

04 сентября 2017 17:34
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Новости Беларуси. Как сообщили медики, 10-летняя пациентка в удовлетворительном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября с помощью дипломатов она вылетела к себе на родину.

Сирийская девочка, прооперированная в Беларуси, выписана из РНПЦ детской онкологии-1

Состояние стабильное, соответствует перенесенной операции: белорусские хирурги удалили опухоль у 10-летней сирийской девочки

Напоминаем, девочка из Сирии в составе группы по приглашению Президента прилетела в Беларусь для оздоровления. Патология была выявлена случайно во время осмотра детей. 10 дней назад ей сделали операцию. Все это время ребенок находился под постоянным медицинским наблюдением.

 

# общество # Фотофакт # Дети

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