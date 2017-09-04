Минтуризма Беларуси предупреждает: в украинском Николаеве выявлен возбудитель холеры

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма советует нашим туристам воздержаться от поездок в украинский город Николаев, где в пробах воды выявлен возбудитель холеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это опасное заболевание, заразиться которым можно как во время купания, так и при употреблении воды из открытых источников.

Пока случаев заболевания среди населения не зарегистрировано, однако в регионе рекомендовано ввести запрет на купание и лов рыбы в акватории сразу нескольких рек.