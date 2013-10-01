Синоптики: уже в 20-х числах октября в Беларуси возможен первый снег

Новости Беларуси. Синоптики не обнадеживают: в Беларуси сохранится холодная погода, характерная больше для второй половины октября. Последний раз так холодно в это время было 11 лет назад. Незначительное потепление ждут лишь к следующей неделе.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Предварительно, начиная с воскресенья, в атмосфере произойдет перестройка. Северные ветра поменяются на юго-западные, и станет немножко потеплее. ночью же прогнозируется +1…+6, особенно на торфяниках Полесья ожидаются еще заморозки до -4. Дневная температура будет составлять +7…+14 градусов. Холоднее будет по северо-востоку, теплее будет в наших западных и юго-западных регионах.

Правда, потепление будет недолгим: уже в 20-х числах возможен первый снег.

И в стране продолжают включать отопление: в Витебске 1 октября начали включать отопление в жилых домах, а завтра тепло подавать начнут в минские квартиры, а также в столичные общежития, гостиницы.

Жилой фонд подключают поэтапно: процесс занимает несколько дней, так что во всех домах батареи потеплеют только к концу недели. Напомним также, что накануне отопление включили в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.