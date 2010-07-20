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Синоптики: предстоящие выходные в Беларуси вновь окажутся очень жаркими

20 июля 2010 08:09
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Жара на пару дней ослабила своё влияние на Беларусь. Сегодня и завтра столбики термометров не поднимутся выше 30-градусной отметки.

Но уже в четверг горячий воздух вернётся. По расчётам синоптиков, предстоящие выходные вновь окажутся очень жаркими. Не обойдётся, однако, без дождей. По республике они пройдут местами.

На юге Беларуси из-за жары обострилась пожароопасная ситуация. На Гомельщине зафиксированы единичные факты возгорания  торфяников. Областное управление МЧС ввело режим повышенной готовности и ограничило посещение  лесов. С рейдами туда отправятся пожарные инспекторы. К нарушителям природоохранного законодательства будут применяться строгие меры административного воздействия.

# общество

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