Сила красоты: 25-летие Белорусского союза женщин отметили в Жодино

Новости Беларуси. 25-летие Белорусского союза женщин торжественно отметили в Жодино. Самые активные и неравнодушные к судьбе общества жительницы Минской области встретились, чтобы обсудить то, что за четверть века удалось воплотить в жизнь и то, что еще предстоит сделать.

Во время фестиваля работала выставка кулинарного и декоративного искусства, прошли дефиле модной одежды, а также были отмечены женщины, которые внесли значительный вклад в развитие женского движения.

Следует отметить, что Минская областная организация общественного объединения работает чрезвычайно действенно. Проекты женщин центрального региона всегда вызывают в обществе положительный отклик. А в этом году и вообще

лучшей в стране признана Солигорская районная организация, которая может похвастаться значительными достижениями в вопросах поддержки материнства.

Между прочим, на конференции в Жодино была презентована и очередная книга Солигорской организации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Козырева, председатель Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Не отметить четверть века, 25-летие Белорусского союза женщин просто невозможно было, поэтому в этом году, совсем недавно мы издали вторую книгу, которая называется «Светлый образ Солигорщины». Это книга-фотоальбом, в которой мы рассказали обо всех значимых проектах, о конкурсах многодетных семей, о конкурсах «Лучшая семья года», о конкурсах «Женщина года». Я хочу сказать, что 92 женщины стали победителями районного конкурса, 4 женщины стали победителями республиканского конкурса «Женщина года».

Антонина Морова, сопредседатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Более разнообразные формы работы стали в различных программах. Нас приглашают. Вот участвовали в программе «Женщины Беларуси», Дети Беларуси как общественная организация. Мы работаем вместе с нашими органами власти и проводим акции. Движений у нас достаточно много. Новые движения вот сейчас мы открыли. В этом году мы открыли новое движение «С любовью к Беларуси». Это означает, что любой человек, кто любит родину, нашу страну, может внести свою лепту.