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Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска

13 апреля 2024 14:26
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Шьют, рисуют и даже пекут блины на масленицу. Дети с особенностями развития хорошо ладят со здоровыми сверстниками. В средней школе № 119 девять интегрированных классов. Узнали, как устроено инклюзивное обучение.

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска-1

Татьяна Пикулева, заместитель директора по учебной работе средней школы № 119 г. Минска:
Дети с особенностями психофизического развития тоже очень разные. Есть дети, у которых сложности сразу не увидишь. Есть дети с трудностями в обучении, дети с легкой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми нарушениями речи. У нас в школе есть все. И дети с легкой интеллектуальной недостаточностью заканчивают в школе 9 классов, получают свой документ о базовом образовании и имеют возможность поступить и получить профессию.

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска-4

Татьяна Балутина, директор средней школы № 119 г. Минска:
Приятно отметить, что уже в нашем учреждении образования есть выпускники, которые удачно самореализовались с диагнозами, а также есть выпускники, которые совместно с ними обучались. И можно сказать, что они стали духовно богаче.

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска-7

Меня зовут Таиса, я учусь в 119-й школе и мне нравится очень шить. Я уже шила подушечки, шила фартук и шила повязку.
– А куда будешь поступать?
– Я буду поступать на овощевода.

Подробнее в видео.

# Дети # общество # Эрика Лаврецкая

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