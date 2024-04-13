Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска

Шьют, рисуют и даже пекут блины на масленицу. Дети с особенностями развития хорошо ладят со здоровыми сверстниками. В средней школе № 119 девять интегрированных классов. Узнали, как устроено инклюзивное обучение.

Татьяна Пикулева, заместитель директора по учебной работе средней школы № 119 г. Минска:

Дети с особенностями психофизического развития тоже очень разные. Есть дети, у которых сложности сразу не увидишь. Есть дети с трудностями в обучении, дети с легкой интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми нарушениями речи. У нас в школе есть все. И дети с легкой интеллектуальной недостаточностью заканчивают в школе 9 классов, получают свой документ о базовом образовании и имеют возможность поступить и получить профессию.

Татьяна Балутина, директор средней школы № 119 г. Минска:

Приятно отметить, что уже в нашем учреждении образования есть выпускники, которые удачно самореализовались с диагнозами, а также есть выпускники, которые совместно с ними обучались. И можно сказать, что они стали духовно богаче.